Cruz Roja Empleo de Valdeorras atendió 50 personas en lo que va de año

El área de empleo de Cruz Roja en Valdeorras atendió a un total de 50 personas en los primeros meses de 2026. Esta labor, para la que dispuso del apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Fondo Social Europeo, tuvo como eje principal la formación de quienes buscan trabajo, mejorando su empleabilidad.

En la actualidad, se está desarrollando un curso en el sector de la limpieza que incluye prácticas no laborales en varias empresas de la comarca. Con ello se facilita el contacto con los entornos reales de trabajo y, en muchos casos, se consigue la inserción laboral directa de los cursillistas que participan.

Este año se desarrollarán tres acciones formativas adicionales: una en logística del sector industrial, otra en el sector de la pizarra y una tercera ya orientada al manejo de la inteligencia artificial. Cruz Roja prevé la participación de más de 60 personas en todas ellas.

Plan provincial

Todos estos datos forman parte de la acción de un Plan de Empleo que en la provincia de Ourense atendió a más de 1.800 personas a lo largo de 2025. De ellas, fueron más de 400 las que consiguieron acceder a un contrato de trabajo.

No obstante, Cruz Roja en Valdeorras no limita sus acciones relativas al mundo laboral al área de empleo. La población en general también puede participar en las formaciones correspondientes a la obtención de certificados de profesionalidad en transporte sanitario y en atención a personas dependientes en instituciones. En este caso, las actividades son desarrolladas de forma gratuita gracias a la financiación de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Desde Cruz Roja afirman que su área de empleo es “uno de los principales dispositivos de inclusión sociolaboral del país. En un contexto donde aún persisten profundas desigualdades estructurales que penalizan el acceso a un mercado laboral estable y de calidad, la organización despliega respuestas integrales basadas en los derechos, la igualdad de oportunidades y el trato equitativo”.

En este sentido, y a lo largo del año 2025, este área de actividad de la ONG atendió a más de 280.000 personas en todo el país, ofreciendo 983.097 respuestas de información, orientación, activación, acompañamiento y seguimiento.

Fruto de este trabajo, fueron 29.685 las personas que accedieron a un empleo a lo largo de 2025 en todo el Estado, formalizándose más de 34.000 contratos, de los cuales casi 12.000 correspondieron a inserciones directas medidas por Cruz Roja. El impacto de este modelo está apoyado en una “sólida red empresarial” en la que colaboran 16.000 empresas, con las cuales fue posible generar más de 41.000 alianzas.