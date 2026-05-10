Borrón y monte nuevo tras el gran fuego de 2025 en Valdeorras, Quiroga y Oencia

Valdeorras, Quiroga y Oencia registraron el mayor incendio de la historia de España, según salió a la luz en las jornadas “Lecciones aprendidas y retos futuros en incendios forestales”, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (UPM). Fue un desastre, pero las 37.179 hectáreas en que calculó la Fundación Juana de Vega la superficie que ardió también pueden ser una oportunidad. Lo apuntó la catedrática en Ecología por la Universidad de León Leonor Calvo, quien defendió que los incendios pueden servir para “planificar a gran escala y con conocimiento para diseñar paisajes resilientes”, eso sí, “siempre de acuerdo con la población rural”.

Laura Calvo, que también pertenece al Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de incendios, participó, junto con los representantes de la Fundación Juana de Vega Francisco García y Daniel Canosa, en la primera de las tres mesas de la jornada “O que agroma”, que organizó en O Barco la Fundación Florencio Delgado Gurriarán. En ellas también intervinieron Hugo Rodríguez —ingeniero forestal—, Xosé Antón Araúxo —presidente de los MVMC de Couso—, Belmiro Fernández —alcalde de Somiedo—, Jorge Mazaira —director técnico de la D. L. Valdeorras— y el ganadero Mario Nogueira.

“Lo que pasó el año pasado nunca lo habíamos visto. Los incendios ya no son como eran”, comentó Laura Calvo, refiriéndose a los fuegos que arrasaron los montes ourensanos y leoneses en 2025, o lo que es lo mismo, el 60 % de la extensión quemada en España. “Vamos a tener que enfrentarnos de forma recurrente a eventos extremos de fuegos”, dijo, para seguidamente plantear que “posiblemente haya que trabajar más en quemas controladas para no alcanzar esto”.

Afirmó que, aunque Galicia, “en extinción de incendios, está más avanzada que Castilla y León”, los equipos ya “no son capaces de acabar con situaciones como las del año pasado. La extinción está sobrepasada y hay que trabajar en otros aspectos”, como la prevención y la regeneración. El abandono del rural, que favorece grandes extensiones de combustible, a esta circunstancia hay que añadir el cambio climático, que el año pasado favoreció que la temperatura superase en 12 grados la media y que “las velocidades de movimiento de los incendios son mayores durante la noche que por el día. ¿Así, cómo se va a trabajar?”.

La jornada, que contó con la presencia del subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, fue abierta por el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, quien destacó los más de nueve millones de euros que el Gobierno central invirtió en reforestación y recuperación hidrológica, afirmando estar pendiente el Concello de recibir la oferta que la Xunta realizó tras el incendio de 2022.

SoutoLAB, un plan trianual para poner en valor el soto tradicional gallego

Reunión del proyecto SoutoLAB, en O Barco. | J. C.

“Si el soto de castaños está bien gestionado, reduce la severidad del invendio”, explicó Laura Calvo. Realizó esta afirmación horas después de que Francisco García y Daniel Canosa se reuniesen en O Barco con un grupo de propietarios de sotos para una primera toma de contacto del proyecto SoutoLAB, una iniciativa de la Fundación Juana de Vega, en la que colaboran los concellos de O Barco, Manzaneda, Trives y San Xoán de Río, con financiación de La Caixa y la Diputación Provincial. SoutoLaB nace para “converter o souto nun espazo de innovación rural, un laboratorio vivo onde se cruzan saberes, prácticas e oportunidades”.