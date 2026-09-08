Cuatro detenidos tras ser sorprendidos con 1.400 kilos de cobre robados en Valdeorras

VECINOS DE MADRID

La Guardia Civil detiene a cuatro vecinos de Madrid por el robo de 1.500 metros de cable de cobre en una nave de pizarra de Carballeda de Valdeorras.

Imagen de una mina en Riodolas, Carballeda
Imagen de una mina en Riodolas, Carballeda

La Guardia Civil de O Barco de Valdeorras ha detenido a cuatro hombres, todos ellos vecinos de Madrid, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza después de ser interceptados con 1.400 kilogramos de cobre que acababan de ser sustraídos de una nave de pizarra.

La intervención comenzó después de que la Guardia Civil recibiese un aviso alertando de que se veían luces en el interior de una nave próxima a Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, pese a que las instalaciones no tenían actividad durante la noche.

Los agentes se desplazaron hasta la zona para comprobar lo que estaba ocurriendo y localizaron en una carretera próxima a la nave una furgoneta en la que viajaban cuatro personas.

1.500 metros de manguera de cobre

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron en su interior 1.500 metros de manguera de cobre, con un peso total aproximado de 1.400 kilos. Según la Guardia Civil, el material acababa de ser sustraído de la nave de pizarra en la que previamente se habían detectado las luces.

Los cuatro ocupantes de la furgoneta fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

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