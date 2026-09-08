Cuatro detenidos tras ser sorprendidos con 1.400 kilos de cobre robados en Valdeorras
VECINOS DE MADRID
La Guardia Civil detiene a cuatro vecinos de Madrid por el robo de 1.500 metros de cable de cobre en una nave de pizarra de Carballeda de Valdeorras.
La Guardia Civil de O Barco de Valdeorras ha detenido a cuatro hombres, todos ellos vecinos de Madrid, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza después de ser interceptados con 1.400 kilogramos de cobre que acababan de ser sustraídos de una nave de pizarra.
La intervención comenzó después de que la Guardia Civil recibiese un aviso alertando de que se veían luces en el interior de una nave próxima a Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, pese a que las instalaciones no tenían actividad durante la noche.
Los agentes se desplazaron hasta la zona para comprobar lo que estaba ocurriendo y localizaron en una carretera próxima a la nave una furgoneta en la que viajaban cuatro personas.
1.500 metros de manguera de cobre
Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron en su interior 1.500 metros de manguera de cobre, con un peso total aproximado de 1.400 kilos. Según la Guardia Civil, el material acababa de ser sustraído de la nave de pizarra en la que previamente se habían detectado las luces.
Los cuatro ocupantes de la furgoneta fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAMPAÑA DE VENDIMIA
Tres niños colombianos pisan la uva en la ofrenda del mosto en Valdeorras
Lo último
POR ENCIMA EN LECTURA
Galicia cae en el informe PISA a sus peores datos históricos
APARIENCIA PROFESIONAL
Un detenido en Ourense por estafar más de 325.000€ en falsos seguros e inversiones