Los coches regresan al puente del río Farelos tras los daños por una riada en Vilamartín de Valdeorras

El puente sobre el río Farelos en Arcos (Vilamartín de Valdeorras) recuperó este lunes la circulación, si bien lo hizo de manera restringida, según informó la alcaldesa, Sherezade Núñez. La infraestructura fue reabierta al paso de turismos y autobuses, no pudiendo circular sobre ella camiones con determinadas excepciones, como la del vehículo del servicio de recogida de la basura o de aquellos otros que hayan sido autorizados previamente, como los empleados en la realización de obras o para el transporte del gasoil.

El resto del transporte pesado deberá usar la carretera N-120, que discurre a escasa distancia del citado núcleo. Esta vía también estuvo afectada durante la riada por el desbordamiento del río Farelos.

El puente forma parte de la carretera que comunica los núcleos de Arcos con A Proba (O Barco de Valdeorras) y fue cerrado al paso de vehículos el pasado 24 de junio, después de que un vecino detectase serios daños en la estructura, provocados por la riada que el río Farelos había registrado seis días antes.

Al aluvión de agua del río se le sumaron los arrastres de tierra, piedras y otros materiales arrancados de los montes quemados en los incendios forestales que arrasaron decenas de miles de hectáreas en los montes de Vilamarín y los concellos próximos en agosto de 2025, llegando a mover algunas piezas de la construcción y decidiendo el Concello el cierre del vial por razones de seguridad.

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Consolidación

Las obras de consolidación del puente consistieron fundamentalmente en el encofrado de la parte de su base que fue dañada por los arrastres utilizando hormigón armado. Además, fueron eliminadas las grietas localizadas en la construcción con el propósito de eliminar las filtraciones de agua.