La Diputación estudia aumentar plazas en EsquiOU

El programa EsquiOU de la Diputación provincial alcanzó este año una cifra récord de ocupación con 1.050 participantes, distribuidas en 10 turnos de tres días y dos noches. Precisamente, dado que se superaron todas las expectativas a pesar del aumento de aforo, el presidente provincial, Luis Menor, anunció que la institución provincial está estudiando la ampliación de plazas para este programa dirigido a centros educativos.

Durante la visita al turno correspondiente a la comarca de Valdeorras, el presidente de la Diputación, Luis Menor, destacó la consolidación de un programa que agota sus plazas en tan solo unos días, convirtiéndose en una de las iniciativas más queridas y esperadas por las familias ourensanas. Durante su visita, estuvo acompañado por el diputado provincial, Xosé Miguel Pérez Blecua; por el director de la estación, Víctor Manuel Picos, y por el asesor de Deportes de la Diputación, Diego Enrique Álvarez.

Menor explicó que la institución provincial destina este año 102.000 euros, lo que supone un incremento del 45% respecto a ediciones anteriores, una decisión adoptada tras detectar una creciente demanda por parte de las familias. “Cando unha política funciona, o que hai que facer é reforzala”, manifestó.

Cada turno cuenta con alrededor de 105 niños de todas las comarcas de la provincia, lo que garantiza el carácter auténticamente provincial del programa. EsquiOU está dirigido a niños nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, garantizando que toda una generación pueda acceder a la misma experiencia independientemente de su lugar de residencia.