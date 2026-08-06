Doble emergencia en Valdeorras: un accidente con tres vehículos coincide con un incendio

Los servicios de emergencia intervinieron durante la jornada de este jueves en un accidente de tráfico con tres vehículos implicados registrado en la zona de la N-120 y la avenida de Santiago Melo Pisón, en Valdeorras.

Un incendio urbano afectó a hierba seca y diferentes enseres almacenados en el exterior de una nave | Bombeiros GES Valdeorras

La intervención fue activada por el CIAE 112 y en ella participaron la única bombera del GES Valdeorras de guardia, junto con efectivos de los Bombeiros do Parque Comarcal de Valdeorras. Como consecuencia del accidente, fue necesario el traslado de las personas afectadas para recibir asistencia.

La actuación se vio complicada por la aparición, prácticamente de forma simultánea, de una segunda emergencia en O Barco de Valdeorras. En este caso, se trató de un incendio urbano que afectó a hierba seca y diferentes enseres almacenados en el exterior de una nave.

Ante la coincidencia de ambos sucesos, los efectivos tuvieron que coordinarse para atender las dos emergencias, desplazando los recursos disponibles a cada uno de los puntos y actuando para controlar tanto las consecuencias del accidente como el fuego.

La intervención permitió atender de forma simultánea los dos incidentes registrados en Valdeorras durante la jornada.