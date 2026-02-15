Los empresarios ourensanos urgen el viaducto de Tremor

A finales de noviembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó provisionalmente y anunció el inicio de la fase de información pública del proyecto de construcción del nuevo viaducto de Tremor, en el tramo de la A-6 y localizado en Torre del Bierzo (León). El anuncio fue bien recibido por los empresarios ourensanos y, en particular, valdeorreses, pero los industriales reclaman que “todas las fases del proyecto -administrativas, técnicas y constructivas- deben impulsarse con carácter prioritario, evitando demoras que agraven la ya delicada situación de movilidad que sufre Valdeorras”, según anunciaron conjuntamente la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva).

Los empresarios se quejan de que durante 2024 y 2025 sufrieron “innumerables cortes, desvíos y restricciones de tráfico en el entorno del viaducto, incidencias que han afectado de manera directa a la actividad económica” y que la situación “ha generado retrasos, sobrecostes y una notable pérdida de eficiencia logística, especialmente en sectores altamente dependientes de la movilidad viaria”.

Enclave productivo

La CEO y Aeva -que presiden David Martínez Alonso y Carlos Terán Búa, respectivamente- destacan que “la comarca de Valdeorras constituye un enclave productivo de primer orden, con sectores industriales, extractivos, logísticos y de servicios que dependen de forma crítica de una red viaria segura, moderna y plenamente operativa”. Seguidamente, consideran que el nuevo viaducto de Tremor “es una infraestructura estratégica, cuya ejecución rápida y eficaz resulta imprescindible para garantizar la competitividad y la continuidad de la actividad económica en nuestro territorio”.

Los empresarios aluden a las frecuentes incidencias que las empresas vienen sufriendo. Hablan de una carretera N-120 con un claro deterioro y tramos donde sus características son insuficientes para el volumen de tráfico que soportan, generando “sobrecostes y riesgos constantes”. A los problemas de la principal vía de comunicación de Valdeorras se suman los retrasos que acumula la autovía A-76, un proyecto que debería comunicar el Bierzo con la capitalidad municipal atravesando la comarca “y cuya ausencia continúa limitando la capacidad logística de la comarca y su conexión con los principales corredores de transporte”.

“La sustitución del viaducto actual por dos nuevas estructuras es una actuación necesaria y positiva, pero debe ejecutarse con la máxima celeridad y con una planificación rigurosa que minimice cualquier impacto adicional sobre el tráfico y la actividad económica”, añaden ambos colectivos, para seguidamente valorar favorablemente el inicio de los trámites de construcción del nuevo viaducto y mostrar su total disposición a colaborar con las administraciones y mantener un diálogo constructivo para que la infraestructura “avance con la diligencia, el compromiso y la responsabilidad que el territorio necesita. La comarca no puede permitirse más retrasos ni más obstáculos en su conectividad. La economía de Valdeorras, sus empresas y trabajadores requieren soluciones ágiles y efectivas”.

Inspección del actual

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible justificó recientemente la construcción de un nuevo viaducto sobre el río Tremor en base a los resultados de una inspección especial y varios estudios del estado de conservación del actual, que supera el río Tremor a 90 metros de altura, estando localizado en el kilómetro 355,800 de la A-6. Los trabajos ya dieron lugar a una impermeabilización de la infraestructura, acometida en los últimos meses.

El futuro viaducto tendrá 480 metros de longitud y dos nuevas estructuras, una por calzada, estando prevista una “variante de trazado sensiblemente paralela al trazado existente, que permitirá reducir significativamente la afección al tráfico de la A-6 durante la ejecución de las obras” .