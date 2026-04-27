Las empresas de la pizarra de Valdeorras alertan de una situación crítica por el parón exterior

El volumen de pizarra exportado por España en los dos primeros meses de 2026 cayó más del 12% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos de la Agencia Tributaria. Las 62.365 toneladas vendidas en el exterior hace un año se quedaron en apenas 54.666 a principios del actual. A su vez, la bajada de la facturación fue frenada por un alza de los precios que la dejó en 51,5 millones de euros, casi un 8 % menos que la del ejercicio anterior. Los datos, pese a ser malos, podrían remontar a lo largo del año de no ser por un alza de los costes registrado en los últimos meses, volviendo “inasumible” unas circunstancias que “pueden llevar a las empresas a una situación muy complicada, que podría colapsar al sector”, según explicó Eliseo López, presidente del Clúster de la Pizarra de Galicia y de la Federación Nacional de la Pizarra.

A mediados de mes, esta última entidad, la Federación Nacional de la Pizarra solicitaba a las administraciones “la adopción de medidas urgentes que permitan paliar el incremento de los costes, en línea con las ya aprobadas para sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, que actualmente cuentan con ayudas específicas como subvenciones al combustible -incluyendo apoyos directos por litro consumido- y líneas de financiación para favorecer la liquidez y hacer frente a la subida de costes”. Ahora su petición es refrendada ante la caída de las exportaciones.

“Las estadísticas de exportación son muy negativas. El año pasado fue muy malo, y el anterior, peor. Hay un retroceso de aproximadamente el 20 % en los últimos tres o cuatro años”, comentó Eliseo López. El presidente del Clúster lamenta que “no se nos trata al mismo nivel que a sectores como el de la agricultura, ganadería, la pesca o el transporte”, aludiendo a la bonificación adicional de 0,20 euros por litro en el combustible. En este sentido, recordó que la actividad de la pizarra es muy intensiva en maquinaria y vehículos de transporte de personal, siendo el gasto en gasoil la segunda partida de los costes, sólo por detrás de la de personal.

Perspectivas pesimistas

Así las cosas, las perspectivas de futuro del sector pizarrero no son nada halagüeñas y las empresas desearían una pronta reactivación de la construcción en la Unión Europea, donde las productoras tienen a sus principales clientes: Francia (cayó un 1 %), Gran Bretaña (-25 %) y Alemania (-39 %). Eliseo López también alude al cese de la inestabilidad mundial como otro requisito obligado para el remonte de las exportaciones, un factor que se enfrenta a la existencia de “focos permanentes de inestabilidad, que influyen en los fletes marítimos”. Cabe recordar que el 95 % de la pizarra producida por las canteras de Galicia y Castilla y León es vendida a distribuidores de otros países, siendo un 80 % aproximadamente los portes realizados por carretera.

Los últimos datos de exportación también muestran algún brote verde, como puede ser el caso de Estados Unidos, un mercado tradicional de la pizarra, en el que tienen depositadas no pocas expectativas pizarristas. Este país, el cuarto en volumen de importación de esta roca, aumentó sus compras un 57 % en enero y febrero.

La exportación de pizarra prácticamente se la llevan Galicia, con un 55 %, y Castilla y León. Sólo en la comarca valdeorresa genera unos 2.400 empleos directos y supone aproximadamente el 26 % del producto interior bruto (PIB) de Valdeorras.