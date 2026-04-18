La pizarra pide apoyo por el incremento de costes

La Federación Nacional de la Pizarra expresa su preocupación por el impacto que está teniendo en el sector la actual crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, que está provocando un fuerte incremento del precio de los carburantes y del transporte, tanto por carretera como por vía marítima. Esta situación está afectando de manera directa a la competitividad de un ámbito de actividad estratégico para Galicia y Castilla y León, altamente internacionalizado y con una gran dependencia de la logística.

En este contexto, la Federación Nacional de la Pizarra solicita la adopción de medidas urgentes que permitan paliar el incremento de los costes, en línea con las ya aprobadas para sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, que actualmente cuentan con ayudas específicas como subvenciones al combustible —incluyendo apoyos directos por litro consumido— y líneas de financiación para favorecer la liquidez y hacer frente a la subida de costes.

El sector de la pizarra se encuentra especialmente expuesto a esta situación debido a su elevada dependencia de los carburantes en todas las fases de la actividad. Se trata de una industria intensiva en el uso de maquinaria en cantera y en el transporte del material hasta las fábricas, así como en el desplazamiento del personal, lo que implica un consumo muy elevado de combustibles.

Exportación

A ello se suma su marcada vocación exportadora, ya que en torno al 95% de la producción se destina a mercados internacionales, realizándose aproximadamente el 80% de estos envíos por carretera, lo que incrementa aún más la exposición al encarecimiento del transporte, lo que genera una pérdida progresiva de competitividad.

El presidente de la Federación Nacional de la Pizarra, Eliseo López, advierte que “nos encontramos ante una situación preocupante, ya que la subida de los carburantes encarece el precio del transporte, generando un impacto muy negativo en un sector como el nuestro, fuertemente dependiente de la exportación y de la logística”.

“Por eso solicitamos medidas urgentes similares a las aprobadas para otros sectores como ayudas directas al combustible o líneas de financiación específicas”, concluye.