El fuego avivó la expansión de las plantas invasoras en Valdeorras

La degradación del suelo en los montes que acusaron los incendios forestales de agosto de 2025 -solo en Valdeorras ardieron más de 30.000 hectáreas- está favoreciendo la expansión de especies vegetales invasoras y, en particular, de la hierba de la pampa y la mimosa “Acacia dealbata”. “Son especies ventaxistas, que crecen máis rápido que as autóctonas”, explica Benito García, presidente de Galicia Ambiental – Asociación Gallega de Empresas y Profesionales Ambientales, un colectivo que apuesta por el “conocimiento, la divulgación y la puesta en valor de las buenas prácticas ambientales de empresas, instituciones o personas”.

Ambas especies son de crecimiento muy rápido. “Crecen máis rápido que las especies autóctonas e aproveitan fénomenos de degradación dos solos antes que as autóctonas”, añadió. La degradación del terreno tras un incendio es agravada por la maquinaria pesada que las madereras usan en las cortas de los árboles quemados y de ahí que el colectivo defienda retrasar los trabajos varios meses.

La expansión de la mimosa y la hierba de la pampa es favorecida por los medios de transporte, como los camiones, pero también por las corrientes de aire de los cauces fluviales. Así, la imagen de las mimosas ya comienza a ser común en cuencas como las del Sil, Miño, Ulla o Tambre. “Valdeorras estaba libre, pero ahora incrementouse a presencia da mimosa cos incendios, o tráfico e o vento”, dijo Benito García.

Son dos las principales consecuencias de la multiplicación de estas plantas. Por un lado está la pérdida de la biodiversidad, pero también plantea problemas de salud pública al aumentar los meses con riesgo de alergia a las gramíneas.

Desde el colectivo Galicia Ambiental apuestan por la prevención como la única fórmula para frenar la multiplicación de estas plantas y consideran que su avance solo se paraliza arrancándolas.

La asociación forma parte del Proyecto Life Coop Cortaderia Stop Cortaderia, que abarca varias regiones y comunidades autónomas de España, Portugal y suroeste francés para controlar la Herba da Pampa con un presupuesto de 6,3 millones de euros. Galicia Ambiental pretende ejecutar una partida de 312.547 euros, aportando la Unión Europea 187.528 y las administraciones, empresas o comunidades beneficiarias 125.018. Por otra parte, el colectivo realizará acciones de divulgación, sensibilización y formación en centros escolares durante los cinco años de duración del proyecto, con lo cual, la inversión total se aproxima a 400.000 euros. La iniciativa prioriza la retirada de la hierba de la pampa en el interior gallego, principalmente la provincia ourensana y el sur de Lugo.