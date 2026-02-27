La miel bate récords en Galicia pese a los incendios y las velutinas

La producción de miel certificada alcanzó el año pasado un récord de 370.000 kilos en Galicia, por un valor superior a los 3,3 millones de euros.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, lo anunció ayer en una mesa redonda dentro del acto de presentación de la nueva imagen de marca de la Indicación Geográfica Protegida Miel de Galicia, celebrado en Santiago. En ella destacó el récord de producción de miel de calidad certificada pese a la oleada de incendios de verano que afectó especialmente a Ourense y comprometió un refuerzo a su promoción.

Gómez reafirmó la apuesta del Gobierno gallego por la promoción de los productos amparados por sellos de calidad. De hecho, la Consellería de Medio Rural cuenta con el Plan Saborea Calidad Diferenciada, a lo que este año se destinan 10 millones de euros, dos más que en 2025, para promover actividades de promoción en los diferentes mercados de este tipo de productos.

También recordó las ayudas a la apicultura convocadas en 2026 con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Se busca así financiar activos materiales e inmateriales, entre los que se incluyen la lucha contra invasores como la avispa velutina o enfermedades como la del ácaro de la varroa; actuaciones de análisis que permitan incrementar el número de abejas o su producción; y la promoción, comunicación y comercialización de los productos y las actividades que permitan incrementar su calidad.

Este evento sirvió para presentar la nueva identidad de la IXP Miel de Galicia. Esta nueva imagen "busca construir un relato común, reconocible y atractivo, que acompañe la miel desde la colmena hasta la mesa", explica la Xunta en un comunicado.

El logo cuenta con la abeja como símbolo central, con una "g" de Galicia integrada en su cabeza y los trazos bajo esa letra evocan el vuelo y la gota de la miel en movimiento.