El temporal de lluvia deja carreteras derrumbadas y problemas de agua potable en Vilamartín de Valdeorras, además de inundaciones y desbordamientos en A Rúa, O Carballiño y Ourense ciudad

El paso del temporal ha dejado un reguero de incidencias y destrozos en la provincia de Ourense, con especial virulencia en Vilamartín de Valdeorras. Aunque este lunes se ha logrado habilitar la carretera secundaria de O Mazo para devolver el acceso por vía asfaltada a los vecinos de San Vicente —incomunicados el domingo tras el colapso del puente de la OU-0807—, el municipio sufre ahora graves problemas de abastecimiento de agua potable en todos sus núcleos tras verse afectadas las captaciones de alta montaña.

La crecida de los ríos y los arrastres de los montes quemados en 2025 también castigaron a otras zonas de la comarca y la provincia. En Valdeorras, Vilamartín sufrió el desbordamiento del río Leira a su paso por A Rodeleira, además de la inundación de varias construcciones en O Mazo. Por su parte, en A Rúa, las inundaciones obligaron a cerrar el área recreativa de O Aguillón y a realizar una nueva limpieza de la calle Progreso.

Los efectos del temporal también se dejaron sentir en O Carballiño y Ourense ciudad. En el municipio carballiñés, el agua taponó sumideros y levantó el firme en el polígono industrial. En la capital ourensana, se registraron roturas de tuberías en Río Arnoia y Serra Martiña, viviendas anegadas en Eiroás y un hundimiento de calzada en la rúa dos Chaos.