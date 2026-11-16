CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL
Galería | Los destrozos del temporal en Vilamartín de Valdeorras: carreteras colapsadas y ríos desbordados
CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL
El paso del temporal ha dejado un reguero de incidencias y destrozos en la provincia de Ourense, con especial virulencia en Vilamartín de Valdeorras. Aunque este lunes se ha logrado habilitar la carretera secundaria de O Mazo para devolver el acceso por vía asfaltada a los vecinos de San Vicente —incomunicados el domingo tras el colapso del puente de la OU-0807—, el municipio sufre ahora graves problemas de abastecimiento de agua potable en todos sus núcleos tras verse afectadas las captaciones de alta montaña.
La crecida de los ríos y los arrastres de los montes quemados en 2025 también castigaron a otras zonas de la comarca y la provincia. En Valdeorras, Vilamartín sufrió el desbordamiento del río Leira a su paso por A Rodeleira, además de la inundación de varias construcciones en O Mazo. Por su parte, en A Rúa, las inundaciones obligaron a cerrar el área recreativa de O Aguillón y a realizar una nueva limpieza de la calle Progreso.
Los efectos del temporal también se dejaron sentir en O Carballiño y Ourense ciudad. En el municipio carballiñés, el agua taponó sumideros y levantó el firme en el polígono industrial. En la capital ourensana, se registraron roturas de tuberías en Río Arnoia y Serra Martiña, viviendas anegadas en Eiroás y un hundimiento de calzada en la rúa dos Chaos.
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