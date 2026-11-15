Galería | Inundaciones, carreteras colapsadas y desbordamientos por las lluvias en Valdeorras

Las intensas lluvias de este domingo en Valdeorras han provocado el desbordamiento del río Leira en Vilamartín y el derrumbe de un tramo de carretera en Baxeles, donde la fuerza de una riada ha arrastrado parte de la infraestructura. Los vecinos habían alertado desde las 10:00 horas de la gran cantidad de agua que descendía por la zona y, alrededor de las 12:25 horas, prácticamente al mismo tiempo que se avisaba al 112, se produjo el colapso. San Vicente de Leira ha quedado aislado, ya que al corte de la carretera de Baxeles se suma el estado impracticable del acceso por O Mazo.

El desbordamiento del río Leira, grabado desde el puente de O Mazo, también habría afectado a algunas viviendas situadas en las orillas del cauce, aunque por el momento se desconoce el alcance de los daños. El episodio de fuertes precipitaciones está causando importantes incidencias en distintos puntos de Valdeorras, incluida A Rúa, con inundaciones, desprendimientos y problemas en las comunicaciones. La acumulación de agua y los arrastres de tierra y piedras están agravando la situación en una zona cuyas laderas ya habían quedado especialmente expuestas tras los incendios forestales del pasado verano.