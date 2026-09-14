FESTAS DO CRISTO
Galería | El Nazareno reunió a fieles de toda Valdeorras
FESTAS DO CRISTO
Numerosos fieles de toda la comarca de Valdeorras acompañaron este lunes la tradicional procesión del Nazareno, uno de los actos centrales del día grande de las Festas do Cristo de O Barco. La comitiva partió de la iglesia de San Mauro y recorrió las calles Real y de San Roque y la avenida de Eulogio Fernández hasta regresar a la Praza Maior, donde tuvo lugar la misa solemne.
Las calantornias -o gigantes- y cabezudos, acompañados por Abertal, abrieron la marcha, seguidos por los gaiteiros de Os do Venres. Tras ellos desfilaron los pendones de las parroquias y la talla de san Martiño de Viloira, precediendo la imagen del Nazareno.
La jornada festiva comenzó a primera hora con el “Madrugón”, que reunió a medio centenar de participantes en el descenso a nado de los 350 metros que separan A Capitana del Malecón. Pablo Israel y Amparo Rodríguez fueron los ganadores, en las categorías masculina y femenina. La celebración continuó con el concierto de la Banda de Música de Ponferrada, la actuación de Panorama City y el espectáculo pirotécnico.
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