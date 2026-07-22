Una guía apoya las medidas contra el sílice en la pizarra de Valdeorras

El sector de la pizarra dispone de una nueva herramienta para prevenir el riesgo de la exposición a sílice cristalina. La Casa Grande de Viloira fue escenario ayer de la presentación de la publicación interactiva “Modelo para el control integral de los riesgos asociados a la exposición a sílice cristalina respirable en las naves de elaboración de pizarra”. Es fruto de la colaboración del Clúster de la Pizarra de Galicia y el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Valdeorras y persigue ayudar a las empresas a identificar, evaluar y prevenir su presencia en las naves de producción.

La guía aporta criterios homogéneos ante situaciones que generaban incertidumbre y presta una especial atención a los sistemas de protección colectiva, como la ventilación, la aspiración localizada, los equipos de captación de polvo, la organización del trabajo y la aplicación de buenas prácticas de limpieza e higiene. Además, otorga importancia a los equipos de protección individual, dentro de una estrategia global de prevención.

El presidente del Clúster de la Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, abrió la presentación considerando la guía “un complemento de la normativa y guías existentes”, así como “un documento de referencia para el sector de la pizarra, que facilita el cumplimiento de la normativa y aporta claves para la seguridad de las personas”. Aludió a un sector cuyas empresas apuestan por la seguridad de sus trabajadores “realizando importantes inversiones y mejoras con la ayuda de las administraciones, como la Xunta”.

A continuación intervino la teniente de alcalde de O Barco, Margarida Pizcueta Barreiro, quien apuntó que la publicación “reflicte o compromiso do Clúster da Pizarra, un sector fundamental para a nosa economía e emprego”.

Después de la descripción de la guía que realizó Javier Madera García, ingeniero de Minas y experto en Higiene Industrial, intervino María del Carmen González Quintela, presidenta del GDR Valdeorras, quien habló del “orgullo de promover iniciativas útiles que permiten reforzar la competitividad y sostenibilidad de una actividad esencial para la comarca”.

Clausuró la jornada el subdirector xeral de Recursos Minerais de la Xunta, Diego Casal Ramos, quien resaltó el apoyo de la Administración autonómica al sector: “Tened la seguridad de que Galicia es un territorio estratégico, desde la Xunta vamos a aportar todo lo necesario para que nuestro territorio sea un referente”.