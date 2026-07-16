Futuros arquitectos conocen la pizarra y sus posibilidades en Vilamartín de Valdeorras

Estudiantes de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, con el patrocinio del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), el Clúster da Pizarra de Galicia y el Concello de Vilamartín, finalizan este viernes, 17 de julio, el curso “Estratexias de rexeneración das vilas asoladas polos incendios do verán do 2025”. En la iniciativa formativa, que arrancó el martes, participan 23 alumnos de los últimos cursos del Grado en Arquitectura y el Grado en Paisaxe de la Universidade da Coruña.

El centro social Santa Lucía fue escenario de las sesiones teóricas de un programa que incluyó visitas de campo para que los futuros arquitectos conociesen de primera mano tanto el territorio como los retos que plantea la recuperación tras los incendios del verano de 2025. Los estudiantes comprobaron el estado en que quedó San Vicente de Leira y también visitaron el sector de la pizarra.

Tejido productivo

El director del curso, Óscar Pedrós, profesor de Proxectos Arquitectónicos de la Universidade da Coruña, apuntó que “cando formulamos un curso sobre a rexeneración dos pobos, entendemos que non abonda con reconstruílos, tamén hai que repoboalos. Para iso é fundamental coñecer os tecidos produtivos da comarca, que son os que permiten que a poboación permaneza e se estableza no territorio”.

Por su parte, la presidenta de la Delegación de Ourense del COAG, Emma Noriega, destacó la estrecha relación de la comarca valdeorresa con la industria de la pizarra. “Non se entende esta comarca sen a pizarra. Á hora de restaurar os danos causados polos incendios, o uso deste material vai ser fundamental, tanto pola súa integración na arquitectura tradicional como pola súa vinculación coa identidade do territorio”, señaló.

Con esta iniciativa, el Clúster da Pizarra de Galicia acerca a los estudiantes la realidad de un sector estratégico para la economía valdeorresa y su papel en el desarrollo sostenible, la fijación de población y la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

Durante su contacto con el sector, los alumnos visitaron una cantera de pizarra a cielo abierto y una planta de transformación, donde conocieron el proceso industrial de producción de esta piedra, desde la extracción del rachón hasta la obtención de las piezas finales. En las instalaciones pudieron observar todas las fases del proceso, desde el serrado y el labrado hasta la selección y el embalado de las piezas.

La visita permitió mostrar el elevado componente tecnológico y artesanal de la industria de la pizarra y la importancia del sector como motor económico, según informó el Clúster.