¿Sabe usted que las intensas nevadas han hecho que en esta rotonda de O Barco de Valdeorras la Navidad se extienda?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que las intensas nevadas en Ourense han hecho que en esta rotonda de O Barco de Valdeorras la Navidad se extienda hasta finales de enero? ¿Que este puntual olvido de apagar las luces de ocasión, ya concluidas las fiestas, hace de esta rotonda un punto singular? ¿Sabe usted que este árbol y la estrella que lo corona nos permite entender que la magia navideña desconoce de estaciones y fechas?
