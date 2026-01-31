¿Sabe usted que las intensas nevadas han hecho que en esta rotonda de O Barco de Valdeorras la Navidad se extienda?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, se mantiene encendido un árbol navideño en una rotonda de O Barco de Valdeorras

Árbol navideño en O Barco de Valdeorras.
Árbol navideño en O Barco de Valdeorras. | La Región

¿Sabe usted que las intensas nevadas en Ourense han hecho que en esta rotonda de O Barco de Valdeorras la Navidad se extienda hasta finales de enero? ¿Que este puntual olvido de apagar las luces de ocasión, ya concluidas las fiestas, hace de esta rotonda un punto singular? ¿Sabe usted que este árbol y la estrella que lo corona nos permite entender que la magia navideña desconoce de estaciones y fechas?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats