Los viticultores de Valdeorras ya reciben las ayudas por los incendios

Los viticultores valdeorreses, al igual que los del resto de la provincia y todos los ganaderos ourensanos afectados por los incendios forestales de agosto de 2025, comenzaron a recibir las ayudas del Gobierno central, de cuantías que oscilan entre 1.500 y 10.000 euros, según la explotación. Lo anunció ayer el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, tras la visita que realizó al viñedo del productor de Vilamartín de Valdeorras, José Luis Rodríguez Ferrer, quien ya recibió una ayuda de 10.000 euros del Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA).

Eladio Santos apuntó que el importe abonado a ganaderos y agricultores gallegos alcanza los 4,9 millones de euros y lamentó los daños que el fuego causó en la producción agrícola, la economía rural y el trabajo de las familias: “É imprescindible que todas as Administracións esteamos do lado dos agricultores e gandeiros para que o noso rural teña futuro”.

El subdelegado recordó que 9.679 agricultores y ganaderos de toda España están recibiendo las ayudas, cuyo total supera los 27,8 millones de euros. Añadió que sólo se requiere estar en el registro de explotaciones y que el aviso del ingreso se hace al teléfono móvil.

El grueso de las ayudas, 21,5 millones, fue destinado a 3.446 afectados para compensar la pérdida de renta, correspondiendo más de 4 millones a los gallegos. A estas cifras hay que añadir otros 6,3 millones de euros del aumento de la subvención para el seguro agrario, cubriendo hasta el 70 % de 6.647 productores. Más de 965.000 euros de este capítulo fue para Galicia.

En espera de la ayuda prometida por medio rural

El viticultor vilamartinés José Luis Rodríguez agradeció la ayuda del Gobierno central, que consideró “unha axuda moi importante para a perda de renda”. Apuntó que aproximadamente un millar de cepas de sus viñedos fueron afectadas por las llamas de los incendios del verano de 2025 y que “unhas brotarán e outras non. Estou pendiente da primaveira”, explicó.

Ahora, espera las comprometidas por la Consellería do Medio Rural, que sí tuvo que solicitar en una unidad móvil desplazada hasta Vilamartín. “Prometeron que en decembro nos darían unha axuda, pero aínda non recibimos nada”, dijo el productor valdeorrés.