León retoma la Gran Senda del Sil que cruza 32 concellos

Una fundación inició en diciembre la redacción del plan director de la Gran Senda del Sil, cuyo trazado incluye a 32 concellos de las provincias de León, Ourense y Lugo, partiendo desde el nacimiento del río Sil, en La Cueta (León), para finalizar en su desembocadura en el Miño, ya en el entorno de Os Peares. El anuncio de esta ruta, pensada para recorrer a pie o en bicicleta, fue realizado por el presidente de la asociación berciana El Sil Sí, Julio Rubial.

El portavoz explicó que la fundación PITAN (Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León), en la que colaboran la Junta de Castilla y León y la Diputación de León, asumió la redacción del plan director el día 1 de diciembre de 2025, estimando que el trabajo financiado con el Fondo de Transición Justa (FTJ), que aporta la Comisión Europea, debería estar rematado en un plazo no superior a cuatro meses.

Julio Rubial explicó que el plan director se centrará principalmente en el tramo leonés, pues “en Galicia poco hay que hacer”. En este sentido, cabe recordar que el trazado del Camiño de Inverno discurre próximo al cauce que da nombre a una senda cuya longitud es de aproximadamente 200 kilómetros.

Más dificultad en León

El presidente de El Sil Sí indicó que el tramo berciano tiene su mayor dificultad entre los concellos de Villablino y Palacios, donde “hay que hacer una senda especial”, una actuación que no sería necesaria en otras zonas de la comarca. “En nuestra zona del Bierzo Alto y Laciana se puede aprovechar algún tramo de la ruta Biosfera 5R-La Mirada Circular, que discurre por cinco reservas de la Biosfera, pertenecientes a la provincia de León y Asturias.

Una vez redactado el plan director de la Gran Senda del Sil, la asociación El Sil Sí convocará una reunión invitando a representantes de todos los organismos implicados y, especialmente, de los 17 concellos de Ourense y Lugo, junto con los de otros 15 leoneses que también están incluidos en el trazado.

Rubial lamentó los años transcurridos desde que el proyecto fue puesto en marcha, allá por junio de 2022 en la Casa de la Cultura de Toreno (León), una cita a la que acudió el entonces alcalde barquense, Alfredo García. En la cita era destacado el interés despertado por una ruta que discurrirá por los parajes del Alto Sil, el estrecho de Covas y la Ribeira Sacra. Su objetivo es claro: promover el turismo buscando la creación de empleo y para fijar población, surgiendo en una zona del Bierzo como posible alternativa al cierre de la minería del carbón.

“Es muy interesante”, apuntó el portavoz berciano, quien resaltó que el compromiso adquirido por las administraciones es fruto de “la perserverancia” de los promotores del proyecto, afirmando tener la “seguridad de que sale adelante”. Eso sí, lamentó los tres años perdidos desde que comenzaron las gestiones a causa, fundamentalmente, de las elecciones municipales y generales que se desarrollaron posteriormente.

O Barco

El alcalde de O Barco, Aurentino Alonso, no participó en los primeros encuentros entre los alcaldes y representantes de otras administraciones para la puesta en marcha de la Gran Senda. Esta circunstancia no le impidió considerarla “bonita e moi interesante”, afirmando que “é unha ruta espectacular”.

Confirmó que las actuaciones a realizar en la zona gallega del trazado serían mínimas, pues buena parte coincide con el Camiño de Inverno, que discurre por Valdeorras, coincidiendo con el presidente de El Sil Sí al señalar que “en León o teñen máis complexo”, debido a la complicada orografía de tramos como los del concello de Villablino.