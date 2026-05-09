El mayor incendio de España fue el de Larouco y Quiroga

El incendio Larouco-Quiroga-Oencia, que en agosto de 2025 pasado arrasó 35.000 hectáreas de monte en Valdeorras, el Bierzo y la provincia de Lugo es “el más grande de la historia de España”. Este dato aparece reflejado entre las conclusiones de las jornadas “Lecciones aprendidas y retos futuros en incendios forestales”, que se desarrollaron en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (UPM).

“La principal conclusión es clara: nos enfrentamos a un cambio de paradigma donde el fuego ya no es sólo un problema forestal, sino una emergencia de protección civil de carácter estructural”, dice el texto difundido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, donde seguidamente es considerado 2025 un “año de inflexión”, en el que también se alcanzaron récords de superficie quemada en Castilla y León, donde ardieron más de 143.000 hectáreas. “Estos incendios han demostrado comportamientos explosivos que superan cualquier capacidad de extinción convencional”, destacan las conclusiones.

Un monte vivo

El citado texto apunta la existencia de un “consenso unánime entre administraciones y expertos” de que más medios de extinción no evitarán que se repitan los grandes incendios, por lo que las actuaciones preventivas deben centrarse en la inversión en “verde”, aludiendo a la gestión del monte vivo, en vez de apostar por gastar en “negro”, cuando se trata únicamente de la extinción y restauración.

Los núcleos de población cada vez más integrados en el paisaje forestal llevan a centrar las prioridades en la defensa de vidas y bienes, una decisión que frecuentemente dificulta la adopción de medidas para frenar el avance del fuego. Es por ello que los técnicos consideran urgente mejorar la ordenación urbanística y la protección de los núcleos rurales.

Otra conclusión a la que se llegó en estas jornadas es que casi el 95 % de los incendios forestales tiene un origen humano, una circunstancia que es achacada a una cada vez mayor desvinculación de la población con el monte y al abandono de los usos tradicionales. Es por ello que los ingenieros de montes y forestales apuestan por una sociedad que, además de usar el monte para el ocio, también comprenda y valore la importancia de desarrollar una gestión activa de los espacios rurales.

En las jornadas también fue reivindicado el papel de los ingenieros de montes y forestales “como unas de las voces más cualificadas a la hora de liderar la toma de decisiones”, además de apostar por unos medios de información que reflejen la complejidad de este fenómeno.

Una sociedad concienciada

Como conclusión final, los profesionales del sector que asistieron a las citadas jornadas, que finalizaron a mediados de semana, apuntaron que “la lucha contra los incendios es una responsabilidad compartida. No podemos permitir que el monte sea la ‘víctima’ silenciosa de la falta de gestión. El camino hacia el futuro pasa por un territorio gestionado, rentable y resiliente, apoyado en una gobernanza coordinada y una sociedad concienciada”.