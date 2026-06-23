Nivel rojo en Valdeorras: la Xunta activa en la comarca la máxima alerta por calor

La Xunta de Galicia ha tomado la decisión de activar el nivel rojo de alerta en la comarca de Valdeorras de cara a este martes. Basándose en los últimos pronósticos de MeteoSalud y Meteogalicia, el Ejecutivo autonómico ha incluido de forma urgente en su mapa de riesgo máximo a los municipios ourensanos de O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

La entrada en este escenario crítico viene acompañada de medidas restrictivas inmediatas para proteger a la población. A través de la Secretaría Xeral para o Deporte, se ha decretado la suspensión total de toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade en espacios exteriores entre las 12:00 y las 20:00 horas en toda la zona afectada. La previsión meteorológica justifica la medida: la masa de aire cálido golpeará con especial dureza el valle del Sil, donde los termómetros podrán alcanzar registros extremos de 39 a 40 grados.

Resto de Galicia y consejos de salud pública

Aunque el foco de la alerta máxima en Ourense se sitúa en la comarca de Valdeorras, el aviso rojo se extiende también al noroeste de A Coruña y a gran parte de la provincia de Lugo. El resto del territorio ourensano permanecerá bajo alerta naranja, con temperaturas que superarán con facilidad los 33 grados en el interior.

Ante este panorama, la Dirección Xeral de Saúde Pública advierte que la exposición a este calor excesivo incrementa de forma alarmante el riesgo de sufrir deshidratación, síncopes e insolaciones, apuntando que el sistema de termorregulación corporal puede fallar ante valores tan elevados.

Los principales grupos de riesgo identificados son los mayores de 65 años, los niños menores de 4 años y personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes o respiratorias). Por ello, la Consellería de Sanidade insiste en seguir las recomendaciones básicas:

Para combatir los efectos de estas altas temperaturas, Sanidade insiste en mantener una hidratación continua bebiendo abundante agua y zumos frescos sin esperar a tener sed, además de priorizar una alimentación ligera en la que se eviten las comidas copiosas y se aumente el consumo de frutas y verduras. Asimismo, resulta fundamental extremar la protección física utilizando ropa holgada de colores claros, gorra y gafas de sol, evitando por completo salir a la calle o realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día.