Noemí Rodríguez, profesora de español en New Jersey: “Para nosotros venir es un sueño, porque aquí tenemos nuestras abuelas”

Nació en Estados Unidos, pero con seis semanas Noemí Rodríguez López llegó a Albaredos -la aldea lucense más próxima a Valdeorras-, regresando a América al separarse sus padres, ambos gallegos. Este verano, sus paseos por O Barco se multiplicaron al inscribir a su hija de tres años en el campamento infantil de la villa.

Pregunta. ¿Lleva muchos años viniendo a O Barco?

Respuesta. Llevamos mucho tiempo viniendo a O Barco. Cuando estamos aquí, en el pueblo, siempre hacemos recorridos. Compramos cosas para casa y siempre vamos de compras. Durante muchos años, mi abuela y yo íbamos al mismo bar a tomarnos un batido y un croissant. Desde los 16 o 17 años íbamos por allí.

P. ¿Qué le atrae de la villa barquense?

R. La gente es muy amable y abierta. Siempre fueron muy buenos con nosotros. También tenemos a las amistades que viven aquí. Venir, para nosotros es un sueño porque aquí tenemos a las abuelas. Tenemos casa en Albaredos, pero siempre estamos en O Barco. Para nosotros es lo más conveniente hacer todo por la mañana y después nos vamos al pueblo.

P. ¿En qué pasa el tiempo cuando visita O Barco?

R. Yo voy de compras y también me quedo un poco en la biblioteca haciendo algún trabajo, porque traje mi ordenador. Además, voy a alguna cafetería. Las horas se me pasan muy rápido. Hay tiendas que me gustan mucho y llevo yendo a alguna de ellas desde hace años. Compro ropa en ella y la sigo por Instagram. Desde los Estados Unidos le doy mucho apoyo.

P. ¿Vienen con frecuencia?

R. Mi madre viene con mucha frecuencia y mi tío también porque está aquí su madre. Mi tío tiene en Albaredos una bodega y hace vino. Se llama Albaredos Hobbs. Fue el sueño de mi abuelo y lo hizo realidad en esta zona. Un día, mi marido y yo estábamos celebrando algo en un restaurante muy bueno de Estados Unidos y vimos en la carta de vinos el de aquí y obviamente hay que pedirlo. Si se encuentra godello allí hay que comprarlo para que la gente conozca lo bueno que es.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de Valdeorras?

R. Poder ir a tomar un café o un vinito. Además, la comida es increíble. Todo lo que comes tiene sabor. La de Estados Unidos no es tan fresca. Aquí, es casera.