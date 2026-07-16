Silvia Blanco, sobre A Mezquita: “El rural hace perfecto, sostenible y mágico lo cotidiano”

Con residencia en Barcelona, Silvia Blanco regresa a la aldea de A Esculqueira, en A Mezquita, siempre que puede. Para ella, este es su lugar, el sitio donde se siente completamente en casa. Ver a sus hijos disfrutar de las mismas cosas que ella tenía de pequeña es su máxima satisfacción.

Pregunta. ¿Por qué elige pasar el verano en una aldea en lugar de un destino de playa o una ciudad?

Respuesta. Tengo la grandísima suerte de veranear en el lugar donde han nacido tanto mi madre, como mi suegra. Mi pueblo reúne muchas veces todo lo que me importa. Familia, amigos, risas, abrazos y los mejores recuerdos.

R.

P. ¿Qué significa para usted volver cada verano a este lugar?

R. Esculqueira es mi lugar. Es donde me siento en casa.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo de esta aldea?

R. Mis primeros recuerdos tienen mucho que ver con mi abuelo, y con las cosas que más me gustaba hacer de pequeña. Ir a por las vacas cuando caía la tarde montada en una burra con alguno de mis primos. El olor a leche caliente mientras mi abuela las ordeñaba. El olor a los jamones colgados en las bodegas. Recoger los huevos frescos de las gallinas...

R.

P. ¿Qué es lo que más echas de menos cuando no estás aquí?

R. Las comidas con mi familia. Los paseos oyendo el sonido del viento moviendo los pinos. Las noches charlando con los amigos. Ver a mis hijos disfrutando de las mismas cosas que disfrutaba yo de pequeña.

P. ¿Qué tiene el rural que no encuentra en otros destinos?

R. El rural hace perfecto, sostenible y mágico lo cotidiano. Todo está bien de forma orgánica.

P. ¿Cree que el ritmo de vida aquí le ayuda a desconectar? ¿Por qué?

R. Totalmente. Estar en Esculqueira hace que bajemos revoluciones y demos importancia a lo importante.

P. ¿Qué rincón de la aldea recomendaría a alguien que la visite por primera vez?

R. Depende para qué, pero lo mejor que tiene mi pueblo son las personas, así que le recomendaría pasar por el Teleclub que es, sin duda, nuestro lugar de encuentro y convivencia.