Los peregrinos irán más seguros por el Camiño de Inverno a su paso por Valdeorras

Los peregrinos que recurren al Camiño de Inverno, ruta que incluye a la comarca de Valdeorras, podrán disfrutar en fecha próxima de un viaje en mejores condiciones de seguridad que las actuales. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este jueves el anuncio de Turismo de Galicia por el cual se somete al trámite de información pública el proyecto de trazado y construcción de una docena de tramos comunes del citado itinerario.

Los tramos del Camiño de Inverno que van a ser mejorados están localizados en los términos municipales de Carballeda de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, A Rúa, Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Rodeiro y Lalín, según apuntó el organismo que dirige Xosé Merelles.

El proyecto de trazado de los tramos comunes de esta ruta de peregrinación está enmarcado dentro del plan de mejora de la seguridad viaria de los peregrinos que recorren el Camiño de Santiago y fue diseñado por Turismo de Galicia pensando en el próximo Xacobeo 2027. Todas las actuaciones que fueron incluidas serán ejecutadas en más de 150 kilómetros de los nueve itinerarios oficiales y su objetivo es alejar a los peregrinos de aquellas zonas que presentan algún peligro de circulación. El presupuesto fijado para todos estos proyectos se aproxima a los 40 millones de euros.

Alegaciones

La publicación de la resolución deja abierta la posibilidad de presentar alegaciones referidas a las actuaciones a todas aquellas personas que lo deseen, además de solicitar la revisión de aquellos posibles errores que puedan aparecer en la relación de bienes, derechos o propietarios afectados por el proyecto. Para formularlos deberán remitir un escrito a la Xunta en un plazo no superior a 30 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el DOG.