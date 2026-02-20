Un elevado número de gente, que se dedica al noble y necesario mundo de la política, lo hace pensando en sí mismos, utilizando a los electores para labrarse un presente laboral, y un futuro mejor, a través de puertas giratorias y/o una abundante agenda de contactos, buscando la forma de garantizarse una buena jubilación.

Rehuyen, por ejemplo, el debate del cómo reducir los aforamientos o un sistema de ahorro de gasto al erario público, como puede ser el de reducir el derroche político.

En este sentido recordamos, por ejemplo, la recomendación de la Comisión de la UE sobre la absorción de Ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes.

Nosotros ofertamos un estudio tomando como piloto la provincia de Ourense, buscando un nuevo mapa municipal provincial, en el que se reducen 72 Ayuntamientos, lo que significa prescindir de otros tantos Alcaldes y 500 Concejales.

Pero este asunto, ni tocarlo, les afecta a esa clase de gente que piensa más en sus intereses particulares y partidistas que en el beneficio de las personas que les pagan sus salarios.

No se dan cuenta que son asalariados de quién les paga: los contribuyentes y electores. Ellos son los que les encomiendan una tarea que consiste en solucionar los problemas de los ciudadanos, con menos gasto y mejor gestión. Por tanto dependen del pueblo, al que se deben, para mejorar la vida de las personas.

Responsabilidad y trabajo es su karma más utilizado, pero la realidad es otra: ni responsabilidad ni trabajo.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)