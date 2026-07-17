¿Sabe usted que el puente colgante más largo de España estará a un paso de Valdeorras?

¿Sabe usted que los valdeorreses tendrán a poco más de una hora el puente peatonal colgante más largo de España y uno de los de mayor longitud de Europa? ¿Que quienes no padezcan vértigo podrán recorrer los 500 metros que separan Congosto de Cubillos del Sil, en el Bierzo, superando el embalse de Bárcena sobre el río Sil? ¿Que quienes lo recorran estarán a una altura del agua de 60 metros?

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