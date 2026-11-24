El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "contribución estratégica" del sector de la pizarra al desarrollo económico y social de Galicia. "Creo que pocas cosas expresan la tradición, el alma y la "Galicia Calidade" de una comarca como la de Valdeorras y de toda la comunidad como la pizarra", ha indicado.

Lo hizo durante su participación en la entrega de los II Premios Pioneros de la Pizarra, impulsados por el Clúster de la Pizarra de Galicia.

Durante el acto, al que también ha acudido la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, Rueda ha trasladado su enhorabuena a los galardonados de esta segunda edición, como son la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, el Consejo Gallego de la Arquitectura Técnica y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Además, en el evento se ha rendido "homenaje" a los once expresidentes del Clúster de la Pizarra de Galicia, de la Asociación Nacional de Colocadores de Pizarra y de la Asociación Nacional de Pizarra, por su labor histórica a favor de la consolidación de la actividad.

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En su intervención, el titular del Ejecutivo gallego ha incidido en la importancia de la cooperación entre la industria extractiva y la arquitectura para avanzar hacia "una construcción eficiente, sostenible y de calidad".

"Buenos materiales"

En este sentido, ha destacado la versatilidad de un material ligado al paisaje gallego que también se adapta a las nuevas soluciones constructivas, "porque la buena arquitectura necesita buenos materiales como los que hay aquí, como es el caso de la pizarra".

Rueda ha hecho especial hincapié en el peso de esta actividad en la comarca de Valdeorras y en el conjunto de la provincia de Ourense, recordando que la industria de la pizarra permite "ofrecer oportunidades laborales", al tiempo que apuesta "por la seguridad y el respeto ambiental".