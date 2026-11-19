UN HOMENAJE A UNA SEÑA DE IDENTIDAD
El galardón de la pizarra sostenible se va para O Barco
UN HOMENAJE A UNA SEÑA DE IDENTIDAD
El mayor talento creativo de la pizarra sostenible es barquense. David Lado, diseñador natural de O Barco, se ha alzado con la victoria en los III Premios Construcción Sostenible con Pizarra, tras imponerse a más de una veintena de propuestas. Su creación convierte al principal recurso natural y cuño de identidad comarcal en una pieza cargada de simbolismo.
Bajo el lema “Raíces de pizarra, futuro sostenible”, el diseño recorre la vida de este material, desde su origen en la montaña hasta su extracción, elaboración y protagonismo en la arquitectura contemporánea.
El galardón combina madera, acero corten y pizarra natural en una composición que reproduce el perfil montañoso e incorpora dos herramientas emblemáticas del sector: el pico y la jaula. Elementos que representan la tradición, el esfuerzo y el conocimiento de los trabajadores de la industria.
La propuesta reivindica las cualidades de la pizarra gallega y su vínculo con Valdeorras, convertido en seña de identidad económica y territorial. El presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López, le hizo entrega a Lado de un diploma acreditativo y de un cheque. El tallento valdeorrés vuelve a mostrar, así, las ingentes posibilidades de la pizarra más allá de sus usos tradicionales.
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