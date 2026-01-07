San Vicente de Leira eliminó las fachadas con peligro tras el paso de los incendios

Las construcciones de la aldea de San Vicente de Leira (Vilamartín de Valdeorras) que presentaban algún peligro tras ser dañadas por los incendios en agosto fueron eliminadas. Una subvención de la Xunta por importe de 47.322 euros, procedente del Fondo de Compensación Ambiental, permitió desarrollar actuaciones urgentes de derribo y retirada de los elementos sueltos de las construcciones buscando garantizar la seguridad de sus dos núcleos.

La seguridad de los habitantes aumentó, pero aún hay mucho trabajo por delante. Lo apuntó el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro. Explicó que la primera tarea a acometer será la redacción de una memoria valorada del desescombro, una labor que acomete la técnica municipal para su posterior envío a la Xunta. El documento no sólo recogerá el desescombro de San Vicente, pues también hubo viviendas de las aldeas de Cernego y O Mazo dañadas por las llamas y la eliminación de las fachadas que suponen algún peligro también urge.

Enrique Álvarez dividió en tres apartados las acciones a realizar en San Vicente. El primero ya fue superado con la eliminación de las piezas sueltas de los edificios, restando los dos siguientes: el desescombro de las construcciones y, ya en tercer lugar, “y si hay posibilidad”, la reconstrucción. Si bien aquí el regidor se mostró escéptico pues “la Xunta no movió ficha”. Esta petición también fue realizada al presidente del Gobierno central, respondiendo el gabinete de Pedro Sánchez que lo trasladaría “al ministerio correspondiente con la intención de ayudar en lo que fuese posible”.

Mientras, entre los vecinos hay quien mostró su malestar ante los trámites de las ayudas.