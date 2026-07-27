Seis personas resultan heridas en un accidente de tráfico en la N-120 a su paso por Valdeorras

El accidente de tráfico registrado en la carretera N-120, a la altura del punto kilométrico 473, en la comarca de Valdeorras.

Seis personas resultaron heridas este lunes en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-120, a la altura del punto kilométrico 473, en la comarca de Valdeorras.

Según informó el GES Valdeorras, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112) alertó del siniestro, lo que motivó la movilización de los efectivos del grupo de emergencias junto con los Bomberos del Parque Comarcal de Valdeorras.

Durante la intervención fue necesario excarcelar a una de las víctimas que había quedado atrapada en uno de los vehículos implicados. Posteriormente, los equipos de rescate procedieron a la extracción de las seis personas heridas, que fueron atendidas por los servicios sanitarios.

En el operativo también participaron efectivos del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargó de regular la circulación y de instruir las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.