La subida de los costes de las empresas castiga a la pizarra de Valdeorras

La exportación de pizarra entre enero y agosto de 2026 descendió un 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque la caída es inferior a la de meses anteriores, como el 9,4 % menos de exportaciones que era contabilizado en el mes de marzo respecto a las de un año antes, desde el sector optan por la cautela al valorar unos datos que hablan de 239.359 toneladas y 224,24 millones de euros. El presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, recuerda que tanto 2025 como 2024 fueron muy malos para un sector que observa cómo los costes de producción -como combustible, energía, materiales, repuestos o mano de obra- aumentaron en aproximadamente un 30 % en los dos últimos ejercicios.

La dinámica compradora de Francia, hacia donde viaja prácticamente la mitad de la pizarra exportada, es buena, como refleja el incremento de un 6,3 % de sus importaciones. La situación es totalmente opuesta a la que registran Gran Bretaña y Alemania, con descensos del 11,3 % y 17,5 %, respectivamente. Cabe recordar que estos dos destinos suponen aproximadamente el 25 % y el 10 % de la exportación de pizarra. Sí crecieron las compras de Estados Unidos y lo hicieron nada menos que un 31,8 %, pero estas ventas en este país apenas alcanzan el 4 % del total.

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Costes al alza

Las causas de esta situación hay que buscarlas en una inestabilidad global que, sumado a otros factores, frena la actividad constructora y favorece una importante subida de precios que castiga a la construcción, al igual que la falta de mano de obra. Hay que recordar que en 2005, en pleno bum de la construcción, eran construidas en España 800.000 viviendas nuevas, un dato que cayó en picado, estimando en torno a las 80.000 las que se levantan actualmente. El bajón no es exclusivo de los constructores españoles, también afecta a Francia, Reino Unido y Alemania. “Estamos en niveles de construcción que son un 15 % o un 20 % de los que deberíamos tener”, apunta Eliseo López, quien añade que habrá que esperar a final de año para conocer si el sector logra salvar el año. “No se adivina una recuperación. Llevamos dos años malos y los niveles de las exportaciones son bajos”, añade.