El sector de la pizarra en Valdeorras sitúa la seguridad como su prioridad

La II Jornada Técnica sobre Seguridad y Salud en el Sector de la Pizarra mostró este viernes la apuesta del Clúster da Pizarra de Galicia por la prevención de riesgos laborales y la salud de los trabajadores del sector. En el Centro Tecnológico de la Pizarra se habló de mejoras ergonómicas, de nuevas metodologías en la extracción del polvo de sílice que ya trabajan en las empresas, de estrategias de prevención y de los retos en el diagnóstico de la silicosis.

El presidente del Clúster, Eliseo López Alonso, subrayó el compromiso del sector con la seguridad y la salud de los trabajadores, insistiendo en la necesidad de seguir avanzando en prevención y destacando el valor de estas jornadas para “compartir experiencias, conocer nuevas soluciones y afrontar conjuntamente los retos”.

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En la inauguración también intervino el director general de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández Vila, quien resaltó la pizarra como un material capaz de dar respuesta a las tendencias arquitectónicas actuales, destacando su calidad, versatilidad y contribución al desarrollo económico de Galicia. También incidió en la importancia de seguir avanzando en materia de prevención de riesgos laborales: “Detrás de cada pieza de pizarra hay personas y desde la Xunta de Galicia tenemos claro que las personas están en el centro”, expuso. En este sentido, resaltó los avances en la reducción de la siniestralidad laboral y reafirmó el compromiso de alcanzar el objetivo de cero accidentes, trasladando el apoyo de la Xunta a un sector estratégico para la economía y el desarrollo gallego.

La primera ponencia fue desarrollada por los ingenieros Daniel León González y José Luis Folla Castiñeiras, quienes abordaron las mejoras ergonómicas en el sector, así como los nuevos sistemas de extracción de polvo de sílice. A continuación, el doctor ingeniero de Minas y experto en Higiene Industrial, Javier Madera, expuso la importancia de seguir desarrollando estrategias preventivas para afrontar los desafíos de la pizarra. A su vez, Diego Casal Ramos, subdirector general de Recursos Minerais de la Xunta, analizó la evolución y la experiencia acumulada en materia de seguridad. Cerró las ponencias Cristina Martínez González, doctora en Medicina y especialista en Neumología y Medicina del Trabajo —además de jefa de la Sección de Neumología Ocupacional en el Instituto Nacional de Silicosis—, profundizando en los retos del diagnóstico de la enfermedad.

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Cerraron la jornada técnica el subdirector general de Recursos Minerales de la Xunta, Diego Casal Ramos; el presidente del Clúster, Eliseo López, y la delegada de la Diputación de Ourense en Valdeorras, además de alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González Quintela.