¿Sabe usted que al trayecto por carretera que une Valdeorras con la city se le han añadido nuevos kilómetros y minutos del reloj?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el trayecto entre Valdeorras y la ciudad de Ourense cada vez es más largo

N-120 a su paso por Quiroga.
N-120 a su paso por Quiroga. | La Región

¿Sabe usted que al trayecto por carretera que une Valdeorras con la city se le han añadido nuevos kilómetros y minutos del reloj? ¿Que al trazado se le han incorporado inseguridades varias ante la falta de pintura de la calzada para separar carriles y la deficiente señalización? ¿Que en Quiroga hay que desviarse porque la N-120 está cortada por las obras en los taludes que avanzan a ritmo cansino?

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