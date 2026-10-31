¿Sabe usted que al trayecto por carretera que une Valdeorras con la city se le han añadido nuevos kilómetros y minutos del reloj? ¿Que al trazado se le han incorporado inseguridades varias ante la falta de pintura de la calzada para separar carriles y la deficiente señalización? ¿Que en Quiroga hay que desviarse porque la N-120 está cortada por las obras en los taludes que avanzan a ritmo cansino?