Tres pasos buscan aliviar al puente del Sil en Sobradelo

Aliviar el puente de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), conocido como Pontenova, sobre el Sil del uso actual es el principal objetivo que persiguen tres proyectos en los que trabajan el Concello y la Xunta. El puente data de 1675, si bien el arco central fue reconstruido en el siglo XX tras su destrucción a principios del XIX por el abad de Casoio, José Ramón Quiroga, con el propósito de impedir que las tropas francesas cruzasen el río. Hoy en día, su estrecha calzada soporta el tráfico que circula entre ambas orillas en la localidad que centra la actividad del concello mayor productor de pizarra.

Los planes municipales contemplan la construcción de dos pasos para peatones. “Son dos pasarelas peatonales para liberar al viejo puente”, explicó la alcaldesa, María del Carmen González Quintela. Una de ellas, que ya está en manos de los técnicos, fue diseñada para el entorno del puente. La segunda, pensada para que los alumnos del colegio público de Sobradelo puedan ir caminando al centro educativo ubicado en Candís, arrancaría desde las inmediaciones del polideportivo municipal.

Imagen de la Pontenova, sobre el río Sil, en Sobradelo.

El propósito es financiar, en principio al menos una de ellas con los fondos del Plan de Actuación Integrado (PAI), cofinanciado con Fondos Europeos, la Diputación Provincial y las arcas municipales. Carballeda llevará una tercera actuación al citado programa inversor, la recuperación y puesta en valor de los restos del puente de A Pontóriga, de origen romano. “Pretendemos que las futuras generaciones sepan dónde está”, dijo la regidora.

La tercera infraestructura pensada para acercar ambas márgenes del Sil consiste en un viaducto destinado a reducir el número de vehículos que utilizan la Pontenova. En esta iniciativa, más ambiciosa y diseñada para el tramo comprendido entre las primeras casas de Sobradelo y la central eléctrica, ya están trabajando los equipos de la Xunta.