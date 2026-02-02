De buenas a primeras una palabra comienza a aparecer en el lenguaje popular y se traslada al lenguaje político después de haber saltado desde la jerga utilizada en determinados medios, lo que obliga a conocer antecedentes y consecuentes, de cómo surgió. Chud es, en términos generales, la némesis de woke. Si los woke son progresistas los chud son fachas online, por resumir.

Porque la etimología de la palabra remite a una criatura de pantano, a los perdedores de derechas, a un reaccionario resentido con resistencia al cambio, con alergia a conceptos como los de diversidad o inclusión. Es decir, un chud es aquel que tiene todas las características con las que se suelen describir a quienes se declaran como ultraderechistas, aunque en un tono menor también define a quienes defienden un conservadurismo cultural o criterios identitarios en algunas comunidades. El término es reciente en el vocabulario público, pero la palabra tiene fuerza, significante y significado para hacer fortuna.