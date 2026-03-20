Galería | Una ruta que muestra la riqueza arqueológica de Vilamartín de Valdeorras

Una treintena de personas conoció ayer diferentes yacimientos arqueológicos de Vilamartín. Guiados por el arqueólogo local Santiago Ferrer, visitaron la explotación aurífera de As Barreiras, en el entorno de Córgomo, además de introducirse en el interior de la denominada Cova de Mouros, otro punto de extracción de oro utilizado por los romanos, pero este ya en forma de galerías, en las inmediaciones del de Arcos.

El recorrido finalizó en las inmediaciones de la bodega de Viñaredo. Aquí, los participantes en la ruta pudieron ver los petroglifos de la Edad del Bronce, unas formas que, según explicó Ferrer, se corresponden con una tipología geométrica. El arqueólogo vilamartinés se refirió a ellos apuntando que “non sabemos moi ben o que queren representar”, indicando que consisten en dibujos geométricos.

El trayecto que recorrieron los asistentes fue de aproximadamente cuatro kilómetros y con su participación iniciaron el programa Rutas que Rexeneran que diseñó el Xeodestino Trevinca-Valdeorras, en una iniciativa que tiene detrás a la Diputación Provincial, a través del Instituto Galego de Desenvolvemento Ourensán y con el apoyo de Turismo de Galicia.

Los participantes disfrutaron con un recorrido cultural que fue denominado Onde a Terra se Fixo Ouro y que precedió a la segunda actividad de Rutas que Rexeneran, esta programada para el sábado, 21 de marzo. Se desarrollará en los municipios de Petín y A Rúa y consiste en un recorrido interpretativo que comenzará a las 16,30 horas y que fue llamado A Voltas co Foro Romano e outras Historias. Durante la misma podrán acercarse nuevamente al pasado romano de la comarca valdeorresa y conocer episodios históricos, curiosidades y elementos patrimoniales.