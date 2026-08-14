Valdeorras comienza su vendimia más temprana

La D.O. Valdeorras ha iniciado este 13 de agosto la vendimia más temprana de la que se tiene constancia, adelantando ocho días el comienzo de la campaña respecto al año pasado, cuando la recolección arrancó el 21 de agosto.

Las primeras en ponerse manos a la obra son, un año más, Adega Valdesil, en Portela de Córgomo, Vilamartín de Valdeorras, y Bodega Rafael Palacios, en A Rúa. Ambas han comenzado con la recogida de godello, variedad que abre oficialmente la campaña en la denominación, aunque en Valdesil concretamente fue la variedad que se empleará en el vino tostado.

El adelanto responde principalmente a la evolución de la maduración de la uva, que ha permitido que las primeras parcelas alcancen ya los parámetros adecuados para su recolección. El director técnico de la D.O. Valdeorras, Jorge Mazaira, señala que “la que manda es la planta” y destaca que los viñedos presentan unas condiciones óptimas y un buen estado sanitario.

Desde Adega Valdesil también afrontan la campaña con optimismo. Su propietario, Raúl Prada, considera que la planta se encuentra “muy equilibrada” y apunta incluso a una añada excepcional. El viticultor destaca que, pese al adelanto del ciclo vegetativo, las condiciones registradas durante los últimos meses permiten mantener unas expectativas muy positivas de calidad, esperando una producción de 300.000 litros.

Uno de los factores que ha favorecido la evolución de los viñedos ha sido la buena disponibilidad de agua acumulada durante el invierno y, especialmente, durante los primeros meses de primavera. Las precipitaciones permitieron generar importantes reservas hídricas en el suelo y evitar un estrés hídrico significativo. Las lluvias registradas durante el último mes también han contribuido a mantener unas buenas condiciones en los viñedos.

La campaña estará marcada, además, por una tendencia que el sector vitivinícola viene observando en los últimos años: el adelanto progresivo de las fechas de vendimia. Mazaira apunta que comenzar a mediados de agosto está dejando de ser algo completamente excepcional y asegura que el sector debe adaptarse a esta nueva realidad. “Tenemos que empezar a pensar que lo inusual va a ser iniciar la vendimia en septiembre”, señala.

En cuanto a las previsiones, el Consello Regulador estima inicialmente una producción de alrededor de 8,5 millones de kilos de uva, aunque la cifra definitiva dependerá de la evolución de las próximas semanas y del desarrollo de los trabajos de recolección.

La vendimia se prolongará aproximadamente durante un mes y medio, con la incorporación progresiva de nuevas parcelas y variedades a medida que alcancen sus niveles óptimos de maduración. Durante este periodo, el seguimiento del estado sanitario de los viñedos y de los parámetros de la uva será fundamental para determinar el momento adecuado de recogida de cada parcela.

Con este inicio, Valdeorras afronta una nueva campaña con buenas perspectivas de producción. Lejos quedan aquellas campañas que comenzaban alrededor del 15 de septiembre, con un mes de diferencia respecto a las actuales campañas.