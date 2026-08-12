El Ribeiro inicia la vendimia más madrugadora

La bodega Viña Meín Emilio Rojo ha dado el pistoletazo de salida este miércoles en la que será la vendimia más precoz de la historia del Ribeiro. Si bien es cierto que se trata de la vendimia de parcelas muy puntuales plantadas con godello, una variedad que es muy tempranera, el consejo regulador del Ribeiro debatirá hoy las normas de vendimia que regirán para la cosecha de 2026. Ribeira Sacra, donde ya comenzó la recogida puntual de algunas parcelas, empezará a vendimiar la uva godello de manera generalizada a partir de hoy y Valdeorras lo hará mañana jueves, en los viñedos de Rafael Palacios y Valdesil.

Monterrei también adelantará la vendimia alrededor de una semana

Monterrei también adelantará la vendimia alrededor de una semana, con la recogida de la uva a partir del día 20. Sin embargo, viticultores y bodegueros están a la expectativa de las condiciones climáticas. Luis Manuel Vázquez, gerente del consejo regulador del Ribeiro subraya la precocidad de esta vendimia. “Es el primer año que adelantamos tanto la fecha de aprobación de las normas” y señala que este adelanto no va a suponer una merma en la calidad de la uva. “Todo apunta a que las uvas vienen con una calidad extraordinaria, muy sanas, y más cantidad que el año pasado”.

No hay unanimidad entre los viticultores. De hecho, el inicio de la vendimia se produce en aquellas parcelas en las que por la orientación y localización, las variedades más tempraneras se encuentran totalmente maduras y posponer la recogida de los racimos podría implicar un exceso de deshidratación. Tanto en Ribeiro como en otras regiones vinícolas gallegas miran para el cielo, en espera de que se produzca alguna precipitación. Pero los modelos predictivos son poco propicios: AEMET da un 80 por ciento de posibilidades de lluvia para la comarca de Valdeorras para el fin de semana; un 55 por ciento en la Ribeira Sacra ourensana y de menos de un 50 por ciento en el Ribeiro, porcentaje que baja hasta el 35 en el valle de Monterrei. En cualquier caso las predicciones apuntan a que, en caso de producirse, sería una precipitación muy escasa.

“Si lloviese, sería magnífico para las uvas”, explica el enólogo Pablo Estévez, “porque engordarían el fruto en el momento que mejor le viene. Pero si no llueve, la espera puede mermarlo, sobre todo si se mantienen las condiciones climáticas tan cálidas”. Estévez, que asesora bodegas en Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei y Rías Baixas, augura cosechas muy buenas en todas ellas, tanto en cantidad como en calidad, gracias a las lluvias de invierno y primavera. Jorge Mazaira, director técnico de la DO Valdeorras también confirma para esa región vinícola una cosecha que superará en cantidad y calidad la de 2025. La vendimia suele comenzar con variedades de ciclo de maduración más corto, como la godello, y con las destinadas a elaboraciones que requieren más acidez y menos grado como los espumosos.