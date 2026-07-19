La comarca de Valdeorras entra este lunes en alerta amarilla por calor extremo

La Xunta activa la alerta amarilla por calor en varios municipios de la comarca de Valdeorras (Ourense).

La Xunta de Galicia activará este lunes la alerta amarilla por episodio de calor en la comarca de Valdeorras, dentro del Plan de Actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud. La medida se adopta a partir de las previsiones de MeteoGalicia y MeteoSalud, que alertan de la llegada de una masa de aire muy cálida procedente del norte de África.

El nivel 1 de alerta afectará a varios municipios de la comarca de Valdeorras, donde se esperan temperaturas muy elevadas. Según las previsiones, el episodio de calor comenzará este lunes y podría prolongarse hasta el miércoles.

Lista completa de municipios afectados por la alerta amarilla:

O Barco de Valdeorras

Larouco

Petín

A Rúa

Rubiá

Vilamartín de Valdeorras

MeteoGalicia explica que las altas presiones situadas al norte de la península Ibérica favorecerán la entrada de una masa de aire cálido que, unida a los cielos despejados y las numerosas horas de sol, hará que los termómetros alcancen valores especialmente altos.

Ante esta situación, la Consellería de Sanidade insiste en la importancia de seguir las recomendaciones para prevenir problemas de salud asociados al calor. Entre ellas, recuerda la necesidad de beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed, evitar las comidas copiosas y el consumo de alcohol, café o bebidas muy azucaradas, así como vestir ropa ligera y de colores claros.

También recomienda permanecer en lugares frescos o climatizados, evitar la exposición al sol y reducir la actividad física durante las horas centrales del día. Además, recuerda que nunca se debe dejar a niños, personas mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Las autoridades sanitarias advierten de que la exposición prolongada a temperaturas extremas puede provocar deshidratación, mareos, calambres, agotamiento, insolación o golpes de calor, especialmente entre las personas mayores, los menores de cuatro años, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividad física al aire libre.