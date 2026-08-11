El bajo caudal del Sil comienza a preocupar en la comarca de Valdeorras

El caudal del Sil comienza a preocupar a vecinos y dirigentes municipales. El flujo del agua se mueve estos días entre los 5 y los 8 metros cúbicos por segundo a su paso por O Barco, unos valores que continúan siendo bajos en términos generales. En el punto de control en O Barco de Valdeorras se registran unos números muetran una tendencia descendente.

El río Sil afronta el mes de agosto con unos niveles especialmente reducidos. En el punto de control de la estación A030 del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, el río presentaba este lunes, 10 de agosto, a las 17:45 horas, una altura de 3,71 metros y un caudal de 8,01 metros cúbicos por segundo, que se consideran niveles bajos si se compara con los registros habituales del río.

Los datos de la estación reflejan así una situación de escasez de agua que se mantiene durante las últimas semanas. Aunque el caudal puede experimentar variaciones a lo largo de la jornada y entre distintos puntos del cauce, los registros actuales muestran que el Sil afronta agosto con una aportación de agua reducida, en un contexto marcado por la ausencia de precipitaciones suficientes. Esta situación no se centra únicamente en el estado del Sil. Cada municipio cuenta con fuentes de captación más allá del río, por lo que la falta de precipitaciones también puede afectar a manantiales, pequeños ríos y reservas de agua utilizadas para distintos usos.

El Concello prevé elaborar sus propias recomendaciones a la población, aunque por el momento se mantienen las indicaciones de la Confederación Hidrográfica

El alcalde barquense, Aurentino Alonso, pide prudencia y evitar el despilfarro. El Concello prevé elaborar sus propias recomendaciones a la población, aunque por el momento se mantienen las indicaciones de la Confederación Hidrográfica. “El río esta semana está marcando entre 5 y 8 metros cúbicos por segundo, eso es muy poco” detalla.

Alonso reclama especialmente controlar los riegos. “El agua es un bien limitado, cada vez hay más problemas en general, no solo en nuestro concello”, señala el regidor, que recuerda además que este año los manantiales de O Barco han retenido muy poca agua.

Actualmente los ríos Cigüeño y Mariñán ya no llevan agua o apenas mantienen un hilo de caudal. “En los pueblos este tipo de ríos son cortos”, explica. La situación preocupa especialmente durante la primera quincena de agosto, cuando aumenta la población de la comarca debido a la llegada de visitantes y al regreso temporal de numerosos valdeorreses. Un incremento de población que también supone una mayor demanda de agua en viviendas, establecimientos y otros servicios.

A falta de precipitaciones que permitan recuperar los niveles, desde el consistorio barquense se insiste en la necesidad de mantener la prudencia durante las próximas semanas. «Estamos en agosto, hasta septiembre u octubre va a tocar seguir con esto», recuerda Alonso, apelando a la responsabilidad de los vecinos para evitar más problemas.

La situación de los recursos hídricos también ha llevado al municipio de Vilamartín de Valdeorras a pedir a la población que extreme las precauciones y haga un uso responsable del agua. El Concello ha trasladado varias recomendaciones para reducir los consumos y evitar usos innecesarios, entre ellas no llenar piscinas, evitar y reparar fugas, no lavar los vehículos y limitar el riego, utilizando únicamente las regaderas.