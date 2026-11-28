¿Sabe usted que en la comarca valdeorresa comienza a ser habitual encontrarse músicos de la Amava (Asociación de Música Alternativa Valdeorras) en cualquier acontecimiento social? ¿Que dos de sus integrantes lo bordaron e hicieron las delicias de los asistentes al Premio Pioneros de la Pizarra? ¿Que la voz de Andrea Velasco y el piano de Iria Rodríguez despertaron fuertes ovaciones de quienes acudieron a la cita?