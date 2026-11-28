¿Sabe usted que en Valdeorras las tardes las amenizan los músicos de la Amava?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, los Premios Pioneros de la Pizarra contaron con la voz de Andrea Velasco y el piano de Iria Rodríguez
¿Sabe usted que en la comarca valdeorresa comienza a ser habitual encontrarse músicos de la Amava (Asociación de Música Alternativa Valdeorras) en cualquier acontecimiento social? ¿Que dos de sus integrantes lo bordaron e hicieron las delicias de los asistentes al Premio Pioneros de la Pizarra? ¿Que la voz de Andrea Velasco y el piano de Iria Rodríguez despertaron fuertes ovaciones de quienes acudieron a la cita?
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