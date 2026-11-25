La segunda edición de los Premios Pioneros da Pizarra, que convoca el Clúster da Pizarra de Galicia, reunió en el Complejo Hostelero Paladium de Vilamartín a una importante representación del empresariado y la sociedad valdeorresa. La cita fue promovida para homenajear a 11 expresidentes de la Federación Nacional de la Pizarra, del Clúster da Pizarra de Galicia, la Asociación Nacional de Colocadores de Pizarra y a los colegios y escuelas de Arquitectura y Arquitectura Técnica.

La cita fue clausurada por el presidente de la Xunta. Alfonso Rueda destacó la importancia del sector de la pizarra: “Seredes un exemplo da Galicia de futuro, de Galicia Calidade”, dijo. Antes, recordó el compromiso de construir hasta 2030 más de 30.000 viviendas de protección, en colaboración con el sector privado. Abogó priorizar “que se constrúan cos materiais que temos aquí, madeira e pizarra”. El titular del Ejecutivo gallego insistió en “utilizar a pizarra na construcción pública na maior cantitade posible” al objeto de no depender de la exportación. En su intervención, también defendió dar a conocer la actividad pizarrera y minera fuera de Galicia e insistió en su apoyo a una minería que respete el medio ambiente. Tras recordar los minerales estratégicos localizados en la comunidad autónoma, consideró “compatibles as explotacións mineiras co coidado do medio ambiente”.

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Abrió la gala en Vilamartín el presidente del Clúster da Pizarra de Galicia, Eliseo López Alonso, quien resaltó la contribución de las “personas y entidades que contribuyeron a construir un futuro mejor para la pizarra”, añadiendo: “Fueron visionarios que, de la nada, consiguieron que Galicia se convirtiese en capital mundial de la pizarra, uno de los puntales de la economía gallega y un material noble y emblema de nuestra tierra”.