Varroa, velutina y miel china: los desafíos del sector apícola en Valdeorras

No soplan buenos vientos para la actividad apícola. En los últimos tiempos, al problema de la varroa -un ácaro que afectad gravemente a la salud de las abejas- se le unieron los generados por la Vespa velutina, el cambio climático, los incendios o incluso la miel importada a precios irrisorios. Todos estos argumentos salieron a relucir durante la visita que la presidenta de la Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, María Ester Ordóñez Dios, a Vilamartín, donde se reunió con la Asociación Valdeorresa de Apicultores, que preside Armando Rodríguez.

La presidenta de Mel de Galicia, Ester Ordóñez, en la reunión con apicultores valdeorreses. | J. C.

Cabe recordar que la apícola es la ganadería que más adeptos estaba ganando entre los jóvenes, repartidos entre quienes apostaban por la producción de miel como actividad profesional y aquellos que se dedicaban en plan semiprofesional, combinándola con otro trabajo. En la IXP ya aprecian un cambio en esta situación. “Moitos ven que non está sendo moi beneficiosa e tiran a toalla”, comentó su presidente.

Una medida que favorece la obtención de rentas dignas es la diversificación, combinando la producción de miel, con los enjambres, el polen o los productos de cosmética natural Belacolmea, estos últimos fruto de un programa que Mel de Galicia puso en marcha hace seis años.

En referencia al problema del ácaro varroa -conocido como “o talón de aquiles da apicultura”-, resaltan que tiene tratamiento y que no afecta a la miel, pero el cambio climático, con unas temperaturas “excesivamente altas”, favorece su desarrollo. También influye la presencia de la velutina en el entorno del colmenar, pues además de bloquear las salidas de las colmenas e impedir que las abejas introduzcan alimento para el invierno, no tienen tanto contacto con los tratamientos contra el ácaro, por lo que estos son menos efectivos. Además, el calor afecta a la floración y producción de néctar y polen en unos árboles que también sufren las consecuencias de los incendios forestales.

Otro factor que juega en contra de esta actividad es el bajo precio de algunas mieles de importación, fundamentalmente las procedentes de China, cuyo precio en aduana oscila entre 1,20 y 1,50 euros por kilo. “Non dá para os gastos de produción”, explicó Ester Ordóñez. Y es que muchos consumidores priorizan el precio a la calidad del producto.

Los osos garantizan una miel de calidad

El sello de la Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia es una garantía de calidad de un producto que aparece respaldado por unos 300 apicultores y 50 envasadores que, con 70 marcas, reflejan su apuesta por una IXP que “valoriza o produto”, en palabras de Ester Ordóñez.

La presidenta de Mel de Galicia conoce los daños que los osos causan en colmenares como los de Valdín (A Veiga): “Moitos apicultores no están contentos”. Sin embargo, opta por una valoración positiva de la presencia de osos en la comarca. En este sentido, apuntó que existen ayudas de la Administración gallega para paliar los daños.

Un detalle que considera al valorar favorablemente la presencia de osos es la imagen positiva que estos ofrecen de los lugares que visitan. “Creo que é moi bo dicir que temos zonas con oso en Galicia”, dijo, para seguidamente indicar que estos animales garantizan “unha paisaxe de características natural e privilexiadas e que o mel ten características diferenciadas moi boas”.

A la presencia de los plantígrados hay que añadir un rico patrimonio etnográfico relacionado con la apicultura, como la alvariza que llevó a la reina emérita, doña Sofía, a Oulego (Rubiá).