¿Sabe usted que volvió la tradición de todos los años a Valdeorras? ¿Que esta pasada madrugada no fueron pocos los que hicieron vigilia nocturna en forma de cola para no quedarse sin las entradas de la Festa do Botelo de O Barco, que se ponían a la venta a primera hora de la mañana de hoy en el Teatro Lauro Olmo? ¿Y que hay a la venta 1.150 entradas para el evento, que será el próximo sábado, 17 de enero?

