¿Sabe usted que volvió la tradición de todos los años a Valdeorras?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo las colas para hacerse con una entrada para la Festa do Botelo
¿Sabe usted que volvió la tradición de todos los años a Valdeorras? ¿Que esta pasada madrugada no fueron pocos los que hicieron vigilia nocturna en forma de cola para no quedarse sin las entradas de la Festa do Botelo de O Barco, que se ponían a la venta a primera hora de la mañana de hoy en el Teatro Lauro Olmo? ¿Y que hay a la venta 1.150 entradas para el evento, que será el próximo sábado, 17 de enero?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RETIRADA DE ESCOMBROS
San Vicente de Leira eliminó las fachadas con peligro tras el paso de los incendios
10% EN 10 MESES
La exportación cae para las canteras de pizarra en Valdeorras
Lo último