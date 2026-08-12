Dos heridos al chocar una moto contra un grúa en Verea

Dos personas resultaron heridas en la tarde de este miércoles, 12 de agosto, al chocar una moto contra una grúa en el concello de Verea. El accidente ocurrió sobre las 17:27 horas en el punto kilométrico 32 de la OU-540.

Según las primeras informaciones, los afectados podrían encontrarse en estado grave. Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y de la Guardia Civil de Tráfico.