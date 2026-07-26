El hombre que murió en Verea falleció aplastado tras la rotura de su montacargas casero

Los equipos de emergencia recuperaron la noche del viernes el cuerpo sin vida de un hombre que se había quedado atrapado en un agujero del desván de la vivienda en una aldea de Verea, tras caer el montacargas que lo transportaba.

El fatal desenlace se produjo debido a un trágico accidente doméstico relacionado con una estructura elevadora de fabricación casera, la cual cedió repentinamente desde una altura de aproximadamente seis metros, atrapando mortalmente a la víctima.

Tal y como trasladó el 112, un particular llamó a las 20,45 horas para solicitar asistencia sanitaria. La alerta inicial indicaba que un hombre podría estar sufriendo una indisposición en la carretera OU-0207, a la altura del kilómetro 7, en el lugar de Cexo (Verea).

En este contexto, el 112 pasó el aviso de inmediato al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Una vez en el lugar de los hechos, los sanitarios confirmaron que la persona se encontraba en un espacio de muy difícil acceso y que lamentablemente podría estar fallecida. Ante esta situación, solicitaron la urgente intervención de medios de rescate para poder acceder a ella.

En el operativo participó el GES de Celanova, agentes de la Guardia Civil y miembros de Protección Civil para facilitar el acceso y la recuperación del cuerpo. Finalmente, los equipos de emergencia confirmaron que fue necesario realizar maniobras para liberar al fallecido de la estructura.

El trágico suceso conmocionó a la pequeña aldea. El alcalde de Verea, José Antonio Pérez Valado, que se desplazó al lugar de los hechos tras conocerse la noticia, confirmó que la víctima, un vecino que residía en la aldea junto a su pareja, utilizaba un sistema de elevación rudimentario. “Parece ser que foi un accidente nun montacargas que el mismo fixera para subir a leña”, explicó Pérez Valado.

Sin homologar

Todo apunta a que el mecanismo casero no soportó la carga. “Tivo a fatal ocorrencia de subirse nel, rompeu a corda e quedou aplastado”, lamentó el alcalde.

Según afirmó el regidor, el elevador carecía de garantías de seguridad, provocando así el colapso de la estructura. “Non era nada homologado, ao parecer, segundo comentaban os veciños que estaban alí, na casa da aldea”, manifestó Pérez Valado.