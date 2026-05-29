Identificados tres vecinos de Verea por provocar numerosos incendios en la zona

Tres vecinos de Verea fueron identificados como los presuntos autores de numerosos incendios forestales en este municipio y en Quintela de Leirado. La investigación fue fruto de la colaboración de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) y Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) tras detectarse varios incendios forestales de origen intencionado en distintos puntos de la comarca de Tierra de Celanova, caracterizados por su cercanía espacial, reiteración temporal y similitud en los patrones de ejecución.

A partir de este punto, los agentes ambientales obtuvieron elementos técnicos y testificales de interés, compatibles con la posible participación de los ocupantes de un vehículo presente en la zona inmediatamente antes del inicio del incendio investigado.

El análisis de las actuaciones permitió detectar un patrón común entre varios incendios forestales que se produjeron en estos concellos en un corto intervalo temporal, apreciándose coincidencias en la localización, franja horaria, accesibilidad y modo de ejecución. Todo ello derivó en la identificación de tres personas.