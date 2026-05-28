Los tres acusados por la oleada de incendios en Trives y Manzaneda negocian con la Fiscalía para evitar la cárcel

La sección penal de la Audiencia Provincial de Ourense ha aplazado este jueves la vista preliminar contra los tres hombres acusados de perpetrar una oleada de incendios forestales en la comarca de Terra de Trives y el entorno de Manzaneda en los veranos de 2021 y 2022.

El motivo de la suspensión es la negociación en curso entre las defensas y el Ministerio Público para alcanzar un pacto de conformidad que evitaría el reingreso de los inculpados en prisión. Los tres acusados ya estuvieron privados de libertad de manera preventiva por estos hechos desde el mes de septiembre de 2022, siendo excarcelados posteriormente entre marzo y junio de 2023.

Términos del posible acuerdo

El pilar fundamental de este posible acuerdo reside en el abono íntegro de la responsabilidad civil exigida por la Xunta para sufragar los gastos derivados de las labores de extinción. Dos de ellos ya consignaron el dinero y otro trata de reunir su parte.

El pago de esta indemnización económica permitiría a los inculpados acogerse a la atenuante de reparación del daño, una circunstancia legal que rebajaría las penas de cárcel solicitadas inicialmente y que, a efectos prácticos, podría dejar en suspenso su cumplimiento efectivo entre rejas.

En caso de no prosperar finalmente las negociaciones, los tres hombres se enfrentan a un duro horizonte penal delineado en el escrito de calificación de la Fiscalía, fechado en noviembre de 2025.

Delito continuado de incendio forestal

El Ministerio Público atribuye a Sergio R.R. y David B. C. la autoría de un delito continuado de incendio forestal, solicitando para cada uno de ellos seis años de prisión, así como el pago conjunto y solidario de 49.118,96 euros a la Xunta por los seis fuegos originados. Por su parte, la situación del tercer acusado, Jonathan Miguel G.G., reviste una especial gravedad para la Administración. La Fiscalía pide para él una condena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 5.004,65 euros, al considerar probado que participó activamente en uno de los incendios perpetrados en agosto de 2022 mientras trabajaba como peón durante aquel verano la Brigada de Extinción de Incendios de Pobra de Trives.

El sumario judicial, respaldado por las investigaciones sobre el terreno, despeja las dudas sobre las motivaciones detrás de esta trama incendiaria, descartando que existieran intereses económicos, disputas vecinales o meras negligencias. El informe elaborado por la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Consellería do Medio Rural, centrado en los fuegos de agosto de 2021 en Chandrexa de Queixa, es plenamente concluyente al determinar que los incendios fueron provocados de forma intencionada. Los agentes forestales identificaron que el fuego se originaba mediante la aplicación de una fuente de calor exterior, presuntamente provocada por un mechero o un elemento similar. Tras analizar los indicios, la investigación oficial dictaminó que la motivación principal de los autores fue el mero "vandalismo".

Además, los pesquisas apuntaron a un patrón de actuación claro: los acusados actuaban siempre al amparo de la noche, prendiendo el fuego desde las cunetas de las carreteras asfaltadas y en zonas cercanas a núcleos habitados.

A todo ello se suma el importante agravante medioambiental señalado por la Fiscalía, que subraya en su escrito que los ataques se perpetraban deliberadamente en días que presentaban un Índice de Riesgo Diario de Incendio extremo, afectando además de manera directa a diversas zonas protegidas integradas en la Red Natura.

El escrito de calificación de la acusación pública detalla hasta seis episodios incendiarios vinculados a los encausados a lo largo de dos veranos consecutivos en distintos municipios del partido judicial de Pobra de Trives. La oleada comenzó a mediados de agosto de 2021 con focos nocturnos en San Martiño de Manzaneda, San Xoan de Río y Chandrexa de Queixa, y culminó un año después, a finales de agosto de 2022, con un destructivo incendio en San Xoán de Barrio que arrasó más de 12 hectáreas y un último fuego originado en A Somoza (Trives), donde consta la participación del trabajador forestal encausado.

Fotos: un fuego o cuando pasaron a disposición judicial el 7 de septiembre de 2022 en el Juzgado de Trives.