Investigado un vecino de Verea por el robo de 34 colmenas valoradas en más de 5.000 euros
PRESUNTO DELITO
El Equipo Roca de Celanova localiza los ejemplares sustraídos, valorados en más de 5.000 euros, en una propiedad privada tras la denuncia de un apicultor.
La Guardia Civil de Ourense ha tomado declaración en calidad de investigado a un vecino de 55 años del municipio ourensano de Verea como presunto autor de un delito de robo sin violencia de 34 colmenas valoradas en más de 5.000 euros.
Tal y como ha informado la Comandancia en un comunicado, la investigación comenzó tras la denuncia presentada en el mes de abril por un apicultor de la zona, que comunicaba el hurto de las colmenas, así como de diverso material apícola.
Así, el Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova localizó dichas colmenas en una finca propiedad del investigado, quien borró el número de explotación y repintó las cajas para que estas no fuesen localizadas.
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