¿Sabe usted que "Alén do Lago", del verinense Carlos Folgoso, sigue cosechando éxitos?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, "Alén do Lago" recibe un galardón internacional

Carlos Folgoso Sueiro
Carlos Folgoso Sueiro

¿Sabe usted que pasan los años y el proyecto fotográfico "Alén do Lago", del verinense Carlos Folgoso Sueiro, no para de recibir galardones? ¿Que acaba de recibir el Premio Descubrimientos PHotoESPAÑA 2026? ¿Que un jurado internacional ha caído rendido a su visión de la Galicia rural? ¿Que no faltan instantáneas en la provincia, como una de la aldea de Aceredo (Lobios), sumergida en 1992 por el embalse de Lindoso?

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